Вылет Ганы и Алжира, везение Комор и Малави, скандалы с судьями и звёздами: чем запомнился групповой этап Кубка Африки

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Борислав Головин
Групповой этап Кубка африканских наций в Камеруне ознаменовался вылетом сразу двух фаворитов — Ганы и действующего обладателя трофея Алжира. Вместе с тем впервые в истории в плей-офф пробились Гамбия, Малави и Коморы. Запомнился турнир и рядом скандалов. Так, судья Дженни Сиказве дважды преждевременно дал финальный свисток в матче между Тунисом и Мали. А лидеров сборной Габона Марио Лемину и Пьера-Эмерика Обамеянга обвинили в прибытии в расположение национальной команды нетрезвыми.
Вылет Ганы и Алжира, везение Комор и Малави, скандалы с судьями и звёздами: чем запомнился групповой этап Кубка Африки

    Провал фаворитов

    Кубок африканских наций в Камеруне пока получается одним из самых непредсказуемых в истории. Причина в вылете сразу двух фаворитов уже на стадии группового этапа — Алжира и Ганы. Особенно удивило фиаско действующих чемпионов, ведь они ехали на первенство континента, чтобы защитить трофей. «Лисы пустыни» под руководством Джамеля Бельмади, помимо КАН, в декабре выиграли Кубок арабских наций и никому не уступали с 2017-го.

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    В Камеруне коллектив сначала не сумел пробить совершившего семь сейвов сьерралеонца Мохамеда Нбалие Камары. Затем последовало сенсационное поражение от Экваториальной Гвинеи с минимальным счётом и безвольный проигрыш Кот-д’Ивуару — 1:3.

    Так, алжирцы не сумели порадовать болельщиков и подтвердили печальную тенденцию. Действующий обладатель КАН на следующем турнире, как правило, выступает неудачно. Для сравнения: Камерун два года назад вылетел в первом раунде плей-офф.

    Лишь одно очко набрала и Гана, цвета которой защищали такие заметные исполнители, как Томас Парти, братья Джордан и Андре Айю, Даниэль Амарти и другие. Если у алжирцев возникли серьёзные проблемы с реализацией, то у «чёрных звёзд» — с концентрацией. Удивительно, но они трижды пропускали решающие мячи после 80-й минуты. На 83-й три очка Марокко принёс Софьян Буфаль. На 88-й одно спас Габон. Наконец, на 85-й фаворит позволил отличиться сборной Коморских островов.

    В результате Гана заняла последнее место в квартете и впервые за 16 лет не сумела выйти в плей-офф КАН. А главным антигероем стал главный тренер Милован Раевац. В 2010-м он довёл сборную до финала континентального первенства и четвертьфинала ЧМ, после чего покинул свой пост. Возвращение спустя 11 лет обернулось провалом. 

    Сенсации от аутсайдеров

    Подарил КАН и сразу несколько сенсаций. Во-первых, Гамбия, занимающая лишь 150-е место в рейтинге ФИФА, на первом для себя турнире в истории неожиданно пробилась в плей-офф. Причём дебютант поделил лидерство в квартете F с Мали, оставив позади Тунис и Мавританию. Залогом успеха послужила отличная игра в обороне. В трёх встречах он пропустил лишь однажды, да и то — с пенальти.

    Также подопечные Тома Сайнтфита, в отличие от ганцев, продемонстрировали наличие характера. На 90-й минуте они сравняли счёт в противостоянии с Мали, а на 93-й вырвали победу над Тунисом.

    Никогда раньше не играла в плей-офф КАН и сборная Малави, чей состав, по данным Transfermarkt, оценивается всего в €4,65 млн. Но команда, располагающаяся на 129-й строчке рейтинга ФИФА, набрала четыре очка в борьбе с Сенегалом, Гвинеей и Зимбабве.

    Чудо от дебютанта

    Не ждали болельщики и появления в 1/8 финала Коморских островов. Это небольшое государство было принято в ФИФА только в 2005-м, а спустя 17 лет впервые оказалось представлено в финальной стадии КАН.

    Отличительной особенностью скромного коллектива является практически полное отсутствие футболистов с Коморских островов. Главный тренер Амир Абду, занявший свой пост в 2014-м, сделал ставку на поиск игроков с нужными корнями по всему миру, и она быстро принесла плоды. Штабу удалось собрать достаточно крепкую дружину.

    Однако после двух поражений в стартовых матчах от Габона и Марокко о выходе в плей-офф никто не задумывался. Но в последней встрече-триллере Коморы сенсационно обыграли Гану благодаря голу Ахмеда Могни на 85-й минуте — 3:2. Причём по ходу игры новичок вёл 2:0, но умудрился пропустить дважды после розыгрыша угловых.

    Удача улыбнулась дебютанту и в дальнейшем, ведь он сумел пробиться в плей-офф с тремя очками и отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей. Помогли соперники. Сразу четыре конкурента как по заказу уступили и позволили состояться маленькому чуду.

    Низкая результативность

    Африканский футбол, как правило, ассоциируется с яркой игрой в атаке и большим количеством голов. Однако нынешний КАН пока не соответствует этой тенденции. В 52 матчах участники отличились всего 68 раз. А самый популярный счёт в Камеруне — минимальный. Его зафиксировали 15 раз.

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    Наиболее «сухим» вышел первый тур группового этапа, лишь в одном матче которого оказалось забито больше одного мяча. Постарались хозяева, обыгравшие Буркина-Фасо — 2:1. Ещё в девяти случаях соперники огорчили друг друга по одному разу, а два противостояния завершились нулевыми ничьими.

    Из числа участников плей-офф самую низкую результативность показал Сенегал. Двукратные серебряные призёры КАН умудрились выйти в плей-офф с первого места всего с одним голом. В добавленное время игры с Зимбабве они заработали пенальти, и на 97-й минуте его реализовал Садио Мане. С Гвинеей и Малави подопечные Алиу Сиссе разошлись миром. При этом в составе не было ключевого центрального защитника Калиду Кулибали и основного вратаря Эдуара Менди, сдавших положительные тесты на коронавирус. Однако к игре 1/8 финала с Кабо-Верде они вернутся в строй.

    На этом фоне удивительно выглядят голевые свершения Венсана Абубакара. Капитан сборной Камеруна в первых трёх матчах домашнего турнира отличился пять раз. Он оформил по дублю в противостояниях с Буркина-Фасо и Эфиопией и огорчил Кабо-Верде. Красноречивый факт: больше форварда забили лишь две команды, не считая Камерун, — Нигерия и Кот-д’Ивуар, в активе которых значатся по шесть мячей.

    Невероятная ошибка вратаря

    А самый курьёзный гол турнира записал на свой счёт нападающий сборной Сьерра-Леоне Аль-Хаджи Камара в концовке матча с Кот-д’Ивуаром. Главным антигероем эпизода стал вратарь соперника Бадра Сангаре, на ровном месте в собственной штрафной выронивший мяч прямо на ногу оппоненту. Так «слоны» на 93-й минуте упустили победу. Сам голкипер в довершение всех бед получил травму. Поскольку замен у тренерского штаба не осталось, место на последнем рубеже занял защитник Серж Орье.

    Странное поведение судьи

    Ни один КАН не обходится без скандалов. Во время матча Тунис — Мали малоизвестный судья из Замбии Дженни Сиказве обратил на себя внимание всей планеты.

    Арбитр решил дать финальный свисток на 85-й минуте. После волны возмущения со стороны североафриканцев, уступавших с минимальным счётом, он возобновил игру. Тут же игрок сборной Мали Эль-Билаль Туре совершил фол на красную карточку, но рефери никак не отреагировал. Проигнорировал он и советы коллег на VAR посмотреть повтор.

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    Наконец, на 89-й минуте Сиказве снова завершил встречу, хотя его помощник на бровке показал, что добавлено четыре минуты.

    На поле начался хаос. Победители отправились в подтрибунное помещение, а проигравшие набросились на судью с требованием доиграть матч.

    Каково же было удивление болельщиков, когда спустя 40 минут было решено возобновить противостояние. Но теперь уже сами «карфагенские орлы» отказались возвращаться из раздевалки. Результат был оставлен в силе.

    Позже глава судейского корпуса Кубка Африки Эссама Абдель-Фатах объяснил поведение подчинённого сильным обезвоживанием и тепловым ударом. Якобы он потерял ориентацию в пространстве и был доставлен в больницу. В социальных сетях же шутили, что судья просто опаздывал на свидание.

    Конфуз с гимном

    Хватало на турнире и других скандалов. Например, в сборной Буркина-Фасо остались недовольны неожиданным тестированием на коронавирус за сутки до стартовой встречи с Камеруном. По словам гостей, странные медики разбудили всю команду посреди ночи. В КАФ подчеркнули, что не имеют отношения к этой процедуре, но одобрили её итоги.

    А перед матчем с Гамбией диджей на стадионе в Лимбе трижды неправильно включил гимн Мавритании. Верная композиция так и не прозвучала.

    Кроме того, звёзды, выступающие в сильнейших чемпионатах Европы, не всегда профессионально относятся к турниру. На этот раз со знаком «минус» отметились лидеры сборной Габона Марио Лемина и Пьер-Эрик Обамеянг. По информации СМИ, оба прибыли в расположение национальной команды нетрезвыми. Первый назвал слухи ложью и объявил о завершении международной карьеры. Второй же вернулся в «Арсенал», якобы из-за проблем с сердцем на фоне перенесённого коронавируса.

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