Деспотович сообщил об уходе из казанского «Рубина»

Сербский нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович рассказал, что покидает клуб из столицы Татарстана.

«Как вы уже все знаете, я больше не буду играть за футбольный клуб «Рубин». Хочу всех поблагодарить за очень красивое время, которое я провёл в Казани», — написал Деспотович в своём Instagram.

29-летний форвард за полтора года в «Рубине» в 36 матчах забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.

Контракт Деспотовича с «Рубином» истекает в 2023 году.

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Локомотива» Виталий Лисакович стал игроком «Рубина».