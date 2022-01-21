Деспотович сообщил об уходе из казанского «Рубина»

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Сербский нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович рассказал, что покидает клуб из столицы Татарстана.
Деспотович сообщил об уходе из казанского «Рубина»
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Как вы уже все знаете, я больше не буду играть за футбольный клуб «Рубин». Хочу всех поблагодарить за очень красивое время, которое я провёл в Казани», — написал Деспотович в своём Instagram.

29-летний форвард за полтора года в «Рубине» в 36 матчах забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.

Контракт Деспотовича с «Рубином» истекает в 2023 году.

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Локомотива» Виталий Лисакович стал игроком «Рубина».

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