Переболевший коронавирусом Ахметов присоединился к ЦСКА

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Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов, который переболел коронавирусной инфекцией, присоединился к столичной команде.
Переболевший коронавирусом Ахметов присоединился к ЦСКА
  • РИА Новости

24-летний уроженец Бишкека начал подготовку к старту второй половины сезона, сообщает пресс-служба армейского клуба.

Российский хавбек пропустил первую часть тренировочных сборов ЦСКА в Кампоаморе (Испания) из-за положительного теста на коронавирус.

Ахметов в сезоне-2021/22 в 17 матчах РПЛ забил один мяч.

Ранее агент Юсуфа Языджи Адем Чебечи раскрыл финансовые детали перехода футболиста из «Лилля» в ЦСКА на правах аренды.

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