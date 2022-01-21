Переболевший коронавирусом Ахметов присоединился к ЦСКА
- РИА Новости
24-летний уроженец Бишкека начал подготовку к старту второй половины сезона, сообщает пресс-служба армейского клуба.
Российский хавбек пропустил первую часть тренировочных сборов ЦСКА в Кампоаморе (Испания) из-за положительного теста на коронавирус.
Ахметов в сезоне-2021/22 в 17 матчах РПЛ забил один мяч.
Ранее агент Юсуфа Языджи Адем Чебечи раскрыл финансовые детали перехода футболиста из «Лилля» в ЦСКА на правах аренды.
Ильза присоединился к нам и начинает работу на #ФонбетТренировочныеСборы! 🤗🔴🔵 pic.twitter.com/aASsrvKW0I— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 21, 2022