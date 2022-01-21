Переболевший коронавирусом Ахметов присоединился к ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов, который переболел коронавирусной инфекцией, присоединился к столичной команде.

24-летний уроженец Бишкека начал подготовку к старту второй половины сезона, сообщает пресс-служба армейского клуба.

Российский хавбек пропустил первую часть тренировочных сборов ЦСКА в Кампоаморе (Испания) из-за положительного теста на коронавирус.

Ахметов в сезоне-2021/22 в 17 матчах РПЛ забил один мяч.

Ранее агент Юсуфа Языджи Адем Чебечи раскрыл финансовые детали перехода футболиста из «Лилля» в ЦСКА на правах аренды.