Стала известна сумма аренды Языджи в ЦСКА

Агент Юсуфа Языджи Адем Чебечи раскрыл финансовые детали перехода футболиста из «Лилля» в ЦСКА на правах аренды.

«Выкуп его контракта не является обязательным для ЦСКА, сумма выкупа — €12 млн. Стоимость аренды — €350 тыс.», — цитирует Чебечи ТАСС.

19 января ЦСКА арендовал Языджи у французского «Лилля» до конца сезона с возможностью выкупа по окончании соглашения. В текущем сезоне полузащитник сборной Турции провёл в составе действующих чемпионов Франции 22 матча, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

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