«РБ Спорт»: стыковые матчи отбора ЧМ-2022 Россия может провести на стадионе «Динамо»
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- РИА Новости
По информации «РБ Спорт», перенос связан с качеством газона в «Лужниках». Отмечается также, что это обусловлено эпидемиологическими требованиями — при возможных ограничениях в 50% или 75% от вместимости стадион «Динамо» будет визуально выглядеть более заполненным, чем «Лужники».
Напомним, что в полуфинале стыковых матчей подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Польши. В финале сборная России встретится с победителем пары Швеция — Чехия.
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