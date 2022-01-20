«РБ Спорт»: стыковые матчи отбора ЧМ-2022 Россия может провести на стадионе «Динамо»

Короткая ссылка
Стыковые матчи сборной России в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года могут быть перенесены из «Лужников» на стадион «Динамо» — Центральный стадион имени Льва Яшина.
«РБ Спорт»: стыковые матчи отбора ЧМ-2022 Россия может провести на стадионе «Динамо»
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

По информации «РБ Спорт», перенос связан с качеством газона в «Лужниках». Отмечается также, что это обусловлено эпидемиологическими требованиями — при возможных ограничениях в 50% или 75% от вместимости стадион «Динамо» будет визуально выглядеть более заполненным, чем «Лужники».

Напомним, что в полуфинале стыковых матчей подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Польши. В финале сборная России встретится с победителем пары Швеция — Чехия.

Ранее сообщалось, что скандальный ролик ЦСКА приказал удалить Орешкин, а не Бабаев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить