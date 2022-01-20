«РБ Спорт»: стыковые матчи отбора ЧМ-2022 Россия может провести на стадионе «Динамо»

Стыковые матчи сборной России в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года могут быть перенесены из «Лужников» на стадион «Динамо» — Центральный стадион имени Льва Яшина.

По информации «РБ Спорт», перенос связан с качеством газона в «Лужниках». Отмечается также, что это обусловлено эпидемиологическими требованиями — при возможных ограничениях в 50% или 75% от вместимости стадион «Динамо» будет визуально выглядеть более заполненным, чем «Лужники».

Напомним, что в полуфинале стыковых матчей подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Польши. В финале сборная России встретится с победителем пары Швеция — Чехия.

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