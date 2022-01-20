Источник: скандальный ролик ЦСКА приказал удалить Орешкин, а не Бабаев
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По информации инсайдера Ивана Карпова в Telegram-канале, Орешкин, узнав посыл ролика, сразу же приказал удалить его и извиниться перед болельщиками. Отмечается, что генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев проигнорировал ситуацию.
При объявлении о подписании Языджи клуб опубликовал вымышленную переписку с игроком в Instagram, где, помимо прочего, со стороны клуба ему была адресована следующая фраза: «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ!» Позже клуб отстранил сотрудников, ответственных за публикацию видео.
Ранее агент Фукса опроверг информацию о желании футболиста покинуть ЦСКА.