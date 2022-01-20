Источник: скандальный ролик ЦСКА приказал удалить Орешкин, а не Бабаев

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин, увидев скандальную презентацию полузащитника Юсуфа Языджи, распорядился удалить ролик.

По информации инсайдера Ивана Карпова в Telegram-канале, Орешкин, узнав посыл ролика, сразу же приказал удалить его и извиниться перед болельщиками. Отмечается, что генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев проигнорировал ситуацию.

При объявлении о подписании Языджи клуб опубликовал вымышленную переписку с игроком в Instagram, где, помимо прочего, со стороны клуба ему была адресована следующая фраза: «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ!» Позже клуб отстранил сотрудников, ответственных за публикацию видео.

Ранее агент Фукса опроверг информацию о желании футболиста покинуть ЦСКА.