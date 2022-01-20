Агент Фукса опроверг информацию о желании футболиста покинуть ЦСКА
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«Это ложь. Бруно не хочет покидать ЦСКА. Я не предлагал «Фламенго» и кому-либо ещё услуги Фукса», — цитирует Кастанью Sport24.
Ранее появилась информация, что Фукс планирует вернуться в Бразилию. Отмечалось, что его предлагали «Фламенго».
Напомним, что по итогам первой половины игрового года ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, в 18 матчах набрав 30 очков.
Ранее Радимов заявил, что ему очень нравится Семак, у него три подряд чемпионства.