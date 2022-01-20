Радимов: мне очень нравится Семак, у него три подряд чемпионства

Бывший капитан «Зенита», а ныне тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о главном тренере санкт-петербургского клуба Сергее Семаке.

«Мне очень нравится Семак, как тренер. У него три подряд чемпионства. У меня о Сергее в любом случае субъективное мнение — мы товарищи с 15 лет. Мне сложно говорить», — цитирует Радимова Betonmobile.

Он также заявил, что считает форварда «Зенита» Артёма Дзюбу конкурентоспособным. По мнению Радимова, он всё доказывает, забивая мячи.

По итогам первой половины сезона «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, в 18 матчах набрав 38 очков. Контракт Семака и клуба истекает 31 мая 2022 года.

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