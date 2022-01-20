Президент РПЛ высказался о скандальной презентации Языджи
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«Это в первую очередь вредит имиджу армейцев, к бренду лиги это не имеет прямого отношения, такие представления однозначно вредят бренду ЦСКА», — цитирует Хачатурянца «Матч ТВ».
При объявлении о подписании Языджи клуб опубликовал вымышленную переписку с игроком в Instagram, где, помимо прочего, со стороны клуба ему была адресована следующая фраза: «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ!» Позже клуб отстранил сотрудников, ответственных за публикацию видео.
Ранее Мостовой возмутился тем, что алжирец будет руководить школой «Спартака».