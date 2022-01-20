Мостовой: я возмущён, что какой-то алжирец будет руководить школой «Спартака»

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на назначение алжирца Антара Яхья на пост технического директора академии московского клуба.

«Я эту новость прочитал вчера и был этим крайне возмущён. Что какой-то алжирец будет руководить футбольной школой «Спартака», — написал Мостовой в своём Telegram-канале.

Он добавил, что не верит в развитие детского футбола, которым будет руководить Яхья.

До этого 39-летний специалист работал спортивным директором французского «Орлеана». Пресс-службой «Спартака» отмечается, что в своём прошлом клубе Яхья успешно выстроил систему подготовки молодых игроков.

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