Рангник объяснил поведение Роналду после замены в матче с «Брентфордом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объяснил поведение Криштиану Роналду после замены в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Брентфордом».

«Криштиану был недоволен заменой. После третьего гола я сказал ему: «Я понимаю, что ты всё ещё очень амбициозен и хочешь сам забивать голы. Но, возможно, став тренером через пару лет, ты примешь такое же решение». Я и не ждал, что Роналду меня обнимет», — сказал Рангник.

Напомним, что Роналду остался недоволен решением тренера — швырнул после замены на землю переданную ему куртку и сел на ступеньку рядом с креслами запасных. Однако через некоторое время форвард всё же поднял куртку и надел её.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «красных дьяволов».

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