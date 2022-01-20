Солтмурад Бакаев: хочу выиграть чемпионат России и услышать гимн Лиги чемпионов

Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев рассказал о своей главной футбольной цели.

«Одна из главных моих целей — выиграть чемпионат России, услышать гимн Лиги чемпионов, выступать за нашу национальную команду», — цитирует Бакаева пресс-служба «Рубина».

Он отметил, что хочет также играть в Европе. Футболист добавил, что не боится и стремится к этому.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Бакаев провёл 17 матчей, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее «Валенсия» и «Севилья» сыграли вничью в 21-м туре Примеры.