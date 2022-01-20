Солтмурад Бакаев: хочу выиграть чемпионат России и услышать гимн Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев рассказал о своей главной футбольной цели.
Солтмурад Бакаев: хочу выиграть чемпионат России и услышать гимн Лиги чемпионов
  • РИА Новости

«Одна из главных моих целей — выиграть чемпионат России, услышать гимн Лиги чемпионов, выступать за нашу национальную команду», — цитирует Бакаева пресс-служба  «Рубина».

Он отметил, что хочет также играть в Европе. Футболист добавил, что не боится и стремится к этому.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Бакаев провёл 17 матчей, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее «Валенсия» и «Севилья» сыграли вничью в 21-м туре Примеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить