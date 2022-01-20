«Валенсия» и «Севилья» сыграли вничью в 21-м туре Примеры

Короткая ссылка
«Валенсия» и «Севилья» не выявили победителя в матче 21-го тура испанской футбольной Примеры.
«Валенсия» и «Севилья» сыграли вничью в 21-м туре Примеры
  • AFP
  • © Jose Jordan

Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 1:1.

На седьмой минуте гости вышли вперёд благодаря автоголу Муктара Дьякаби, а на 44-й Гонсалу Гедеш восстановил равенство.

В концовке игры хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Хосе Луиса Гайя (89').

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провёл матч на скамейке запасных.

«Севилья» набрала 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» (29 очков) находится на девятой строчке. 

Ранее сообщалось, что «Атлетико» проиграл «Сосьедаду» и вылетел из Кубка Испании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить