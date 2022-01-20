«Валенсия» и «Севилья» сыграли вничью в 21-м туре Примеры

«Валенсия» и «Севилья» не выявили победителя в матче 21-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 1:1.

На седьмой минуте гости вышли вперёд благодаря автоголу Муктара Дьякаби, а на 44-й Гонсалу Гедеш восстановил равенство.

В концовке игры хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Хосе Луиса Гайя (89').

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провёл матч на скамейке запасных.

«Севилья» набрала 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» (29 очков) находится на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» проиграл «Сосьедаду» и вылетел из Кубка Испании.