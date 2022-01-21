Газизов — о тяжбе со «Спартаком»: в суде всё станет ясно

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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался о судебном иске к столичному клубу.
Газизов — о тяжбе со «Спартаком»: в суде всё станет ясно
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Юристы занимаются этим делом. В суде всё станет ясно. Без комментариев», — цитирует Газизова РИА Новости.

21 января стало известно, что Газизов подписал новый иск в отношении столичной команды. 53-летний менеджер просит суд восстановить его в должности гендиректора «Спартака».

Напомним, что Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В настоящее время он занимает пост гендиректора «Уфы».

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал заявление Газизова об обещании предоставить ему акции клуба при приёме на работу.

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