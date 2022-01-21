Россия обыграла Словакию в стартовом матче ЧЕ-2022 по мини-футболу

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Сборная России нанесла разгромное поражение команде Словакии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года по мини-футболу.
Россия обыграла Словакию в стартовом матче ЧЕ-2022 по мини-футболу
  • © РИА Новости / Сергей Русанов

Игра завершилась со счётом 7:1 в пользу российской команды.

В составе сборной России мячи забили Артём Антошкин (10-я, 23-я и 30-я минуты), Антон Соколов (11-я, 35-я), Робиньо (29-я) и Иван Милованов (37-я минута).

ЧЕ-2022 проходит в Нидерландах.

Следующим соперником России станет Хорватия. Игра состоится 25 января.

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