Россия обыграла Словакию в стартовом матче ЧЕ-2022 по мини-футболу
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Игра завершилась со счётом 7:1 в пользу российской команды.
В составе сборной России мячи забили Артём Антошкин (10-я, 23-я и 30-я минуты), Антон Соколов (11-я, 35-я), Робиньо (29-я) и Иван Милованов (37-я минута).
ЧЕ-2022 проходит в Нидерландах.
Следующим соперником России станет Хорватия. Игра состоится 25 января.
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