На матче Кубка Африки судья дважды дал финальный свисток до окончания основного времени

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Матч Кубка африканских наций по футболу в Камеруне между сборными Туниса и Мали был завершён преждевременно.
На матче Кубка Африки судья дважды дал финальный свисток до окончания основного времени
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Как сообщает The Athletic, арбитр Жанни Сиказве сперва дал свисток об окончании встречи на 85-й минуте, но потом игра продолжилась, так как ему указали на ошибку. Затем судья дал окончательный финальный после того, как команды провели на поле 89 минут и 49 секунд игрового времени. При этом на стадионе нигде не показывали время матча.

Примечательно, что спустя 20 минут представители Конфедерации африканского футбола прервали пресс-конференцию главного тренера сборной Мали Мохамеда Магассубы и объявили, что матч будет возобновлён, чтобы доиграть три минуты.

Встреча должна была возобновиться через 40 минут после свистка, но футболисты команда Туниса отказались возвращаться на поле, хотя игроки из Мали это сделали, подождали необходимое время до окончания, после чего финальный свисток был дан уже третий раз.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу Мали.

Ранее сообщалось, что в январе прошлого года тренер сборной Зимбабве обвинил команду Камеруна в колдовстве перед матчем КАН.

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