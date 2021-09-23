В Петербурге задержали африканцев, обманувших итальянский футбольный клуб

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Полиция Санкт-Петербурга задержала четырёх выходцев из Западной Африки, обманувших итальянский футбольный клуб.
В Петербурге задержали африканцев, обманувших итальянский футбольный клуб
  • РИА Новости

«Злоумышленники разработали и реализовали криминальную схему, связанную с международным трансфером профессионального игрока из датского клуба. По своим каналам они получили информацию, что футболистом интересуется популярный итальянский клуб», — приводит слова официального представителя МВД России Ирины Волк РИА Новости.

По её словам, среди задержанных один гражданин России и трое граждан Нигерии.

«Наложен арест на суммы свыше 57 млн рублей. Часть похищенных денег соучастники успели потратить. Все четверо фигурантов заключены под стражу», — сказала Волк.

Отмечается, что иностранцы обратились к знакомому из России, который подготовил поддельный паспорт на вымышленное имя. Предъявив его в одном из петербургских банков, они открыли счёт, а после указали его реквизиты в сопроводительных документах вместо банковских реквизитов датской команды и направили итальянскому клубу.

Итальянская сторона перечислила мошенникам €800 тыс. за трансфер футболиста.

Ранее бывший полузащитник сборной России, а ныне главный тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов рассказал, что подал в суд на Facebook из-за того, что компания расценивает любое упоминание его фамилии как «пренебрежительное название представителей украинской нации».

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