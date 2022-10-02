Матчи Ла Лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах в Индонезии

Матчи седьмого и восьмого туров чемпионата Испании по футболу начнутся с минуты молчания в память о жертвах давки на стадионе в Маланге в Индонезии.

«Ла Лига и RFEF договорились о проведении минуты молчания, чтобы выразить свои соболезнования индонезийскому народу, особенно родственникам погибших в трагедии на стадионе «Канджурухан» на острове Ява. В знак уважения все оставшиеся матчи седьмого и восьмого туров Ла Лиги начнутся с минуты молчания», — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.

После матча между «Аремой» и «Персебайя Сурабайя» произошли беспорядки, в результате давки погибли 174 человека.

Драка на трибунах началась после того, как тысячи фанатов выбежали на поле после поражения «Аремы». Полиция применила слезоточивый газ на трибунах, что спровоцировало панику среди болельщиков. По словам представителя Минздрава, большинство из них затоптали насмерть, когда другие фанаты пытались покинуть стадион.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил свои соболезнования в связи с трагедией в Индонезии.