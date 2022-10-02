военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Госдуме заявили, что трагедия на стадионе в Индонезии не повторится в России

Короткая ссылка
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на беспорядки на стадионе в Индонезии после футбольного матча.
В Госдуме заявили, что трагедия на стадионе в Индонезии не повторится в России
  • AP

«Это большая трагедия. Ответственность лежит на организаторах турнира. Это урок другим странам. В России такое невозможно, потому что организация соревнований у нас на высоком уровне», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

После матча между «Аремой» и «Персебая Сурабая» произошли беспорядки, в результате давки погибли 174 человека.

Драка на трибунах началась после того, как тысячи фанатов выбежали на поле после поражения «Аремы». Полиция применила слезоточивый газ на трибунах, что спровоцировало панику среди болельщиков. По словам представителя Минздрава, большинство из них затоптали насмерть, когда другие фанаты пытались покинуть стадион.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо поручил начать расследование произошедшего.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить