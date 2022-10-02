В Госдуме заявили, что трагедия на стадионе в Индонезии не повторится в России

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на беспорядки на стадионе в Индонезии после футбольного матча.

«Это большая трагедия. Ответственность лежит на организаторах турнира. Это урок другим странам. В России такое невозможно, потому что организация соревнований у нас на высоком уровне», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

После матча между «Аремой» и «Персебая Сурабая» произошли беспорядки, в результате давки погибли 174 человека.

Драка на трибунах началась после того, как тысячи фанатов выбежали на поле после поражения «Аремы». Полиция применила слезоточивый газ на трибунах, что спровоцировало панику среди болельщиков. По словам представителя Минздрава, большинство из них затоптали насмерть, когда другие фанаты пытались покинуть стадион.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо поручил начать расследование произошедшего.