«Создали прецедент»: IBA допустила боксёров из России и Белоруссии к международным соревнованиям

Российские и белорусские боксёры смогут выступать на международных соревнованиях под своим флагом и с гимном. Такое решение принял совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA), которая стала первой крупной спортивной структурой, отменившей ранее введённые ограничения. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков уверен, что этот шаг подтверждает изменение риторики в мире по поводу наложенных санкций. В свою очередь, министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на аналогичные действия со стороны других международных федераций.

Приятная новость пришла в среду, 5 октября, из Международной ассоциации бокса (IBA). Совет директоров организации проголосовал за отмену санкций в отношении спортсменов из России и Белоруссии. Не менее важно, что боксёры, с марта отстранённые от всех турниров на мировой арене, вернутся на ринг под собственными флагами, а в случае победы на соревнованиях в их честь будут звучать национальные гимны.

В официальном заявлении IBA особо подчёркивается, что политика не должна оказывать на спорт никакого влияния, а всем атлетам должны быть предоставлены равные условия.

«Соблюдая собственную автономию в качестве международной спортивной федерации, IBA должна оставаться политически нейтральной и независимой. IBA призывает к миру и в любом конфликте остаётся миротворцем. Более того, у IBA есть обязательство обеспечивать равное отношение к спортсменам и должностным лицам соревнований, вне зависимости от их гражданства и места проживания», — заявили в организации.

Этот шаг можно назвать беспрецедентным, так как это первый случай с начала СВО, когда с россиян и белорусов снимаются ранее наложенные ограничения. Несомненно, огромную роль в этом процессе сыграл Умар Кремлёв, который возглавляет IBA с декабря 2020 года и недавно победил на новых выборах. Комментируя принятое советом директоров решение, он подчеркнул, что предоставлением равных прав абсолютно всем боксёрам, независимо от государственной принадлежности, организация поставила спорт выше политики.

«Мы, боксёрская семья, демонстрируем, что мы независимые, мы защищаем спортсменов. Мы должны дать всем им равные условия, потому что для них важно, когда играет гимн и поднимается их флаг, а не медали, которые им вешают. Это уже вторично», — заявил Кремлёв.

Также он призвал другие международные федерации последовать примеру IBA, потому что такое решение — единственно правильное.

«Наша задача как спортивных функционеров — защищать наших любимых спортсменов и быть миротворцами во всём, призывать всех к миру. Спорт для этого и создан, чтобы нести в мир добро. Так что всех призываю присоединиться к нам», — сказал Кремлёв.

В России отмена ранее введённых санкций была воспринята с воодушевлением. В определённой степени это стало сигналом, что в отношении к отечественным атлетам грядут перемены. Так, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков приветствовал решение и напомнил, что об изменении риторики на уровне МОК и спортивных федераций в последнее время говорили довольно много.

«Теперь же видим и первые практические действия. Сейчас важно дождаться имплементации сегодняшнего решения, как это будет происходить уже в чисто спортивной плоскости», — написал четырёхкратный олимпийский чемпион в своём Telegram-канале.

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал допуск отечественных спортсменов до международных соревнований важной победой и подчеркнул, что позиция IBA соответствует всем нормам спортивного права.

«Спорт должен быть вне политики, а спортсмены, неважно гражданами какой страны они являются, должны оставаться в равных условиях и участвовать в соревнованиях. Надеюсь, что многие международные федерации последуют примеру IBA и продемонстрируют свою приверженность спортивным ценностям, допустив россиян до соревнований под их эгидой», — заявил глава ведомства.

Положительно оценили возвращение отечественных боксёров и в Госдуме. Так, глава комитета ГД по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв подчеркнул, что атлеты не должны страдать из-за международной ситуации, изменения настроения тех или иных руководителей или организаций. Он тоже выразил надежду, что другие спортивные ассоциации последуют примеру Международной ассоциации бокса. Однако его коллега Николай Валуев оказался настроен не так оптимистично, хотя и заявил, что можно «только рукоплескать IBA, которая приняла столь судьбоносное решение».

Однако, по его мнению, оно никак не повлияет на другие виды спорта.

«Сегодня гегемон крутит мировым спортом в угоду своей политике. Пока он у штурвала, подобное боксу будет редкостью», — приводит слова Валуева Sport24.

Сдержанную радость выразил и глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. Он уверен, что остальные международные ассоциациине рискнут поступить аналогичным образом без одобрения МОК.

«Не стал бы сейчас называть это решение системным. Оно индивидуальное, хоть и позитивное и радостное», — заявил Титов РИА Новости.

В свою очередь, бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю выразил уверенность, что обсуждаемое событие станет первым шагом к постепенному возвращению российских атлетов на мировую арену во всех видах спорта.

«Я называю это «создали прецедент». Справедливость восторжествовала! Это большая заслуга Умара Кремлёва», — заявил легендарный боксёр.

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко подчеркнул важность того, что руководство международной ассоциации смогло найти компромисс с теми членами организации, которые были против отмены санкций.

«Здорово, что у наших спортсменов будет возможность принимать участие в международных соревнованиях. Это огромный плюс для любого спортсмена, тренера, а также стимул и перспективы для каждого спортсмена», — цитирует Тищенко «Чемпионат».

Обрадовался грядущим переменам и экс-чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд. Он отметил, что даже оппоненты россиян понимают: жизнь продолжается.

«Невозможно закрыться в каменной пещере. Политика политикой, а спортсмены никак не связаны с ней. Поклонники бокса и отрасль единоборств здесь ни при чем. Думаю, это правильное решение, которое оценят и поддержат», — подчеркнул Дрозд.