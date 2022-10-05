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Матыцин надеется, что многие федерации последуют примеру Международной ассоциации бокса

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Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду, что многие международные федерации последуют примеру Международной ассоциации бокса (IBA) и допустят россиян до соревнований под своей эгидой.
Матыцин надеется, что многие федерации последуют примеру Международной ассоциации бокса
  • РИА Новости

«Искренне хочу поздравить наших боксёров с очень важной победой — они не только допущены до соревнований, но и смогут теперь выступать под флагом России. В нашей стране немало олимпийских чемпионов, которые вписали своё имя в историю мирового бокса», — приводит слова Матыцина официальный Telegram-канал Министерства спорта.

5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и за допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением решения в силу.

Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала решение IBA отменить отстранение российских спортсменов от соревнований.

 

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