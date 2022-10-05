Резцова прокомментировала решение IBA отменить отстранение российских спортсменов от соревнований

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала решение Международной ассоциации бокса (IBA) отменить отстранение российских спортсменов от соревнований.

«Томас Бах сначала озвучил, что могут допустить российских спортсменов без флага и гимна, как они там хотят — не поддержав СВО. Но такого не будет. Российские спортсмены должны участвовать. Я полагаю, что это будет совсем скоро, потому что без нас спорт — ничто» — цитирует Резцову Sport24.

5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и за допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением решения в силу.

Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.

Ранее депутат Госдумы, бывший боксёр Николай Валуев отреагировал на новость о том, что IBA отменила отстранение российских и белорусских спортсменов.