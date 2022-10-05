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Резцова прокомментировала решение IBA отменить отстранение российских спортсменов от соревнований

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала решение Международной ассоциации бокса (IBA) отменить отстранение российских спортсменов от соревнований.
Резцова прокомментировала решение IBA отменить отстранение российских спортсменов от соревнований
  • РИА Новости

«Томас Бах сначала озвучил, что могут допустить российских спортсменов без флага и гимна, как они там хотят — не поддержав СВО. Но такого не будет. Российские спортсмены должны участвовать. Я полагаю, что это будет совсем скоро, потому что без нас спорт — ничто» — цитирует Резцову Sport24.

5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и за допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением решения в силу.

Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.

Ранее депутат Госдумы, бывший боксёр Николай Валуев отреагировал на новость о том, что IBA отменила отстранение российских и белорусских спортсменов.

 

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