Валуев заявил, что готов рукоплескать решению IBA о допуске россиян

Депутат Госдумы, бывший боксёр Николай Валуев отреагировал на новость о том, что IBA отменила отстранение российских и белорусских спортсменов.

«Мы можем только рукоплескать IBA, которая приняла столь судьбоносное решение. Поздравляю всех боксёров. Пока мировые ассоциации и федерации смотрят в рот мировому гегемону, США, ситуация не переломится», — цитирует Валуева Metaratings.

5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением в силу.

Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.

Ранее Крёмлев призвал спортивные организации последовать примеру IBA и допустить россиян до турниров.