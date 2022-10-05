Валуев заявил, что готов рукоплескать решению IBA о допуске россиян
- РИА Новости
«Мы можем только рукоплескать IBA, которая приняла столь судьбоносное решение. Поздравляю всех боксёров. Пока мировые ассоциации и федерации смотрят в рот мировому гегемону, США, ситуация не переломится», — цитирует Валуева Metaratings.
5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением в силу.
Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.
Ранее Крёмлев призвал спортивные организации последовать примеру IBA и допустить россиян до турниров.