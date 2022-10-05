военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Крёмлев призвал спортивные организации последовать примеру IBA и допустить россиян до турниров

Короткая ссылка
Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв высказался о решении допустить российских и белорусских боксёров до участия в соревнованиях под эгидой организации.
Крёмлев призвал спортивные организации последовать примеру IBA и допустить россиян до турниров
  • РИА Новости

«Сегодня бокс демонстрирует, что он выше, чем политика. Когда начинается спорт, заканчиваются политические игры. И мы, боксёрская семья, демонстрируем, что мы независимые, мы защищаем спортсменов. Мы должны дать всем атлетам равные условия, потому что для них важно, когда играет гимн и поднимается их флаг, а не медали, которые им вешают. Это уже вторично. Также я призываю все международные ассоциации принять такое же решение, потому что оно правильное. Наша задача, как спортивных функционеров, защищать наших любимых спортсменов и быть миротворцами во всём, призывать всех к миру. Спорт для этого и создан, чтобы нести в мир добро. Так что, всех призываю присоединиться к нам и нашим решениям», — заявил Кремлёв.

Ранее сообщалось, что IBA возвращает на соревнования боксёров и официальных лиц России и Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить