Крёмлев призвал спортивные организации последовать примеру IBA и допустить россиян до турниров

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв высказался о решении допустить российских и белорусских боксёров до участия в соревнованиях под эгидой организации.

«Сегодня бокс демонстрирует, что он выше, чем политика. Когда начинается спорт, заканчиваются политические игры. И мы, боксёрская семья, демонстрируем, что мы независимые, мы защищаем спортсменов. Мы должны дать всем атлетам равные условия, потому что для них важно, когда играет гимн и поднимается их флаг, а не медали, которые им вешают. Это уже вторично. Также я призываю все международные ассоциации принять такое же решение, потому что оно правильное. Наша задача, как спортивных функционеров, защищать наших любимых спортсменов и быть миротворцами во всём, призывать всех к миру. Спорт для этого и создан, чтобы нести в мир добро. Так что, всех призываю присоединиться к нам и нашим решениям», — заявил Кремлёв.

Ранее сообщалось, что IBA возвращает на соревнования боксёров и официальных лиц России и Белоруссии.