IBA возвращает на соревнования боксёров и официальных лиц России и Белоруссии

Совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением в силу.

IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт, говорится в заявлении организации. Отмечается, что российские и белорусские боксёры будут выступать с национальными флагами и гимнами.

Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Умар Кремлёв призвал допустить россиян и белорусов до международных турниров.