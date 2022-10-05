IBA возвращает на соревнования боксёров и официальных лиц России и Белоруссии
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IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт, говорится в заявлении организации. Отмечается, что российские и белорусские боксёры будут выступать с национальными флагами и гимнами.
Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее Умар Кремлёв призвал допустить россиян и белорусов до международных турниров.