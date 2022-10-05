Вяльбе считает, что боксёров из России допустили до международных стартов из-за гражданства главы IBA
- РИА Новости
«Президент международной федерации бокса вообще-то из России, поэтому это логично. 100% только из-за этого», — цитирует Вяльбе РИА Новости.
5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и за допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением решения в силу.
Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.
Ранее олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков оценил решение IBA допустить российских и белорусских спортсменов к международным стартам.