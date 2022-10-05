Сидаков оценил решение IBA допустить российских и белорусских спортсменов к международным стартам

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков положительно оценил решение Международной ассоциации бокса (IBA) допустить российских и белорусских спортсменов к международным стартам.

«Очень рад этому. Надеюсь, если сюда пустили, то и в других видах спорта начнут потихоньку пускать на международные соревнования», — цитирует Сидакова РИА Новости.

5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и за допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением решения в силу.

Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.

Ранее депутат Госдумы, бывший боксёр Николай Валуев отреагировал на новость о том, что IBA отменила отстранение российских и белорусских спортсменов.