Цзю — о решении IBA: это большая заслуга Умара Кремлёва
- РИА Новости
«Я называю это «создали прецедент». Отталкиваясь от этого, мы можем использовать это как первый шаг для допуска всех других наших спортсменов. Это большая заслуга Умара Кремлёва», — цитирует Цзю Sport24.
5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением в силу.
Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.
Ранее Крёмлев призвал спортивные организации последовать примеру IBA и допустить россиян до турниров.