Цзю — о решении IBA: это большая заслуга Умара Кремлёва

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю отреагировал на новость о том, что IBA отменила отстранение российских и белорусских спортсменов.

«Я называю это «создали прецедент». Отталкиваясь от этого, мы можем использовать это как первый шаг для допуска всех других наших спортсменов. Это большая заслуга Умара Кремлёва», — цитирует Цзю Sport24.

5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением в силу.

Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.

Ранее Крёмлев призвал спортивные организации последовать примеру IBA и допустить россиян до турниров.