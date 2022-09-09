«Предвзятое отношение к спорту»: что известно о нежелании МОК включать бокс в программу Игр-2028

Международный олимпийский комитет не включил бокс в предварительную программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе. По словам спортивного директора организации Кита Макконнелла, это связано с опасениями по поводу состояния дел в Международной ассоциации бокса, возглавляемой россиянином Умаром Кремлёвым. Впрочем, решение не окончательное и ещё может быть пересмотрено в начале 2023 года. При этом в IBA категорически не согласны с озвученными в их адрес претензиями и называют критику МОК проявлением двойных стандартов.

Международный олимпийский комитет по-прежнему отказывается включать бокс в предварительную программу Игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом заявил спортивный директор организации Кит Макконнелл после первого дня заседания исполкома. По его словам, Международная ассоциация бокса (IBA) не выполнила ряд требований, предъявленных ей ранее. Решение об исключении не окончательное и будет обсуждаться ещё раз в начале 2023 года.

«Путь к включению всё ещё существует, мы мониторим ситуацию», — заверили в МОК.

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Дамоклов меч над одним из старейших олимпийских видов спорта завис уже довольно давно. Ещё в 2017 году разразился громкий коррупционный скандал, вынудивший уйти в отставку главу федерации, тогда носившей название AIBA, Чинг Куо Ву. Тайваньского функционера обвинили в растратах и доведении организации до банкротства, а также пожизненно дисквалифицировали. Его преемником стал предприниматель из Узбекистана Гафур Рахимов, но и к его руководству у МОК возникли претензии. К декабрю 2020 года, когда AIBA возглавил Умар Кремлёв, у федерации накопились многомиллионные долги, а в связи с непрекращающимися подозрениями в договорных поединках она была отстранена от проведения боксёрского турнира на Олимпиаде в Токио. Организацией соревнований занимался непосредственно МОК.

После этого чиновники олимпийского комитета потребовали от IBA проведения масштабных реформ, которые должны были сделать прозрачной структуру управления и финансирования, но меры, принимаемые новым руководством, казались им недостаточными. МОК с опасением отнёсся к тому, что основным спонсором федерации стала российская компания «Газпром», а офис президента, по сути, переместился из Лозанны в Москву. Кроме того, особое недовольство вызвала ситуация вокруг очередных выборов главы IBA, которые прошли в мае 2022 года. Кремлёв оказался на них единственной кандидатурой, а его конкурент Борис ван дер Фёрст был отстранён от участия за нарушение ведения предвыборной кампании. Голландец с поражением не смирился и обратился с иском в CAS, который встал на его сторону.

В связи с этим МОК на очередном заседании исполкома в июне принял решение, что IBA не сможет проводить квалификационные соревнования к Играм в Париже и, соответственно, сам олимпийский турнир тоже.

Ассоциации вновь было дано время на устранение замечаний, однако доклад, представленный на сентябрьском исполкоме, также не удовлетворил МОК.

«Не была полностью выполнена рекомендация по созданию независимого органа по контролю за целостностью, не была проведена полная проверка прошлого кандидатов. Также была рекомендация не организовывать офис президента за пределами административного офиса в Лозанне. Однако мы увидели, что основная централизованная работа в административном ключе идёт в Москве. Также нас беспокоит, что контракт контролирующей группы закончился и она не может продолжать мониторить внедрение рекомендаций. Всё это помогло составить ясную картину, и у нас продолжает вызывать серьёзнейшее беспокойство состояние дел в федерации», — заявил Макконнелл.

В IBA дали подробный ответ на претензии, подчеркнув в первую очередь, что считают их проявлением двойных стандартов. Как говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте, в последние шесть месяцев независимая экспертная группа МОК и профильные специалисты ассоциации тесно взаимодействовали с целью обмена передовым опытом.

«Результаты этого позитивного сотрудничества были отмечены и признаны на самом высоком уровне. Президент МОК Томас Бах выделил, в частности, хорошую, качественную и полезную работу, проведённую в отношении чемпионата мира среди женщин в Стамбуле. Наша работа в сфере соблюдения (профессиональных. — RT) принципов уже оказывает позитивное влияние на результаты соревнований мирового уровня. Для командной работы крайне важно доверие; всё это время отзывы были в основном положительные, и поэтому такое внезапное изменение такта и направления поистине сложно поддаётся пониманию и вызывает разочарование», — заявили в IBA.

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В свою очередь, генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко высказала мнение, что международное сообщество должно объединиться, чтобы сохранить вид спорта в олимпийской программе.

«Мировая боксёрская семья сильная и могущественная, дружная и сплочённая. Надо не паниковать, хотя все эти новости очень неприятные и неправильные, а чётко понимать, что мы — члены Международной ассоциации, где сильное управление и правильная стратегия развития. Совсем скоро, 24—25 сентября, официальные представители национальных федераций со всего мира соберутся на конгресc IBA и там все вместе обсудят данный вопрос», — цитирует Кириенко «Матч ТВ».

Олег Саитов заявил, что готов принять участие в акции, которая объединила бы всех олимпийских чемпионов в этом виде спорта и убедила бы чиновников в неприемлемости его исключения. А по мнению экс-чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Григория Дрозда, подобными решениями МОК лишь продолжает оказывать давление на Россию.

«Международную федерацию возглавляет россиянин Умар Кремлёв, и, возможно, это попытка МОК максимально ослабить Россию по всем позициям. Я вижу в этом предвзятое отношение и к спорту, и к российским спортсменам. Других выводов у меня нет. Но эта ситуация — нонсенс. Такого быть не должно», — цитирует Дрозда РИА Новости.

Весьма резко на появившиеся новости отреагировал легендарный Костя Цзю. Он заявил, что совершенно не понимает чиновников, принимающих такие решения.

«Они вообще больные люди, да? Убрать бокс из Олимпийских игр, настоящий мужской вид спорта… Тут даже комментариев нет. Что творится в нашем мире сейчас? Хотят ли Россию выжить? А кто будет выступать? Кубинцы, американцы… Одну из самых сильных стран хотят убрать, и чего они добиваются, я совсем не понимаю. Они хотят убрать конкурентность — для чего? Смысл? Чисто политическое решение. Я уверен, что мы не сдадимся, сделаем своё дело правильно. Наши дети всё равно будут заниматься боксом. Это один из лучших видов спорта, хоть и тяжёлый», — приводит его слова «Чемпионат».