МОК запретил Международной ассоциации бокса проводить олимпийскую квалификацию

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл сообщил, что Международной ассоциации бокса (IBA) запретили проводить квалификацию к Играм 2024 года в Париже.

«В интересах спортсменов олимпийская квалификация не будет проводиться под эгидой IBA. Её проведением займётся МОК совместно с оргкомитетом Олимпиады-2024», — цитирует Макконнелла ТАСС.

Уточняется, что МОК принял решение по причине управленческого кризиса в организации после переизбрания на пост президента IBA россиянина Умара Кремлёва. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал незаконным отстранение конкурентов от участия в выборах президента IBA.

Ранее в IBA не стали давать оценку поступку Дианы Петренко с Украины.



