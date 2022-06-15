Глава IBA Кремлёв предложил провести новые выборы на пост президента организации

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв предложил провести повторные выборы на пост главы организации.

«Сегодня я написал совету директоров, рекомендуя провести новые выборы. Если CAS заявил, что мой оппонент должен был иметь право баллотироваться, тогда давайте проведём новые», — приводит слова Кремлёва официальный сайт IBA.

Напомним, что российский функционер 14 мая был переизбран на пост президента федерации. Он возглавил ассоциацию в 2020 году.

Вторым кандидатом являлся президент Федерации бокса Нидерландов Борис ван дер Фёрст, но независимый отдел по временным назначениям признал, что он не имеет права баллотироваться. Однако спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил его апелляцию. 

Ранее сообщалось, что четыре руководителя боксёрских федераций оспорили в CAS итоги выборов Кремлёва в IBA.

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