Четыре руководителя боксёрских федераций оспорили в CAS итоги выборов Кремлёва в IBA

В Федерации бокса Нидерландов сообщили, что подали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на результаты выборов президента Международной ассоциации бокса (IBA) россиянина Умара Кремлёва.

«Президент Федерации бокса Нидерландов Борис ван дер Фёрст, генеральный директор Федерации бокса США Майк Макэти, президент Федерации бокса Новой Зеландии Стив Хартли и президент Федерации бокса Швеции Пер-Аксель Шехольм через своих юристов подали совместное апелляционное заявление в CAS против временного подразделения по выдвижению кандидатур IBA», — сообщает ТАСС.

Уточняется, что кандидаты верят в продолжающийся судебный процесс.

Кремлёв 14 мая был переизбран на пост президента IBA. Россиянин возглавил ассоциацию в 2020 году.

Ранее Министр спорта России Олег Матыцин обратился к Кремлёву после его переизбрания на пост президента IBA.