Четыре руководителя боксёрских федераций оспорили в CAS итоги выборов Кремлёва в IBA

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В Федерации бокса Нидерландов сообщили, что подали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на результаты выборов президента Международной ассоциации бокса (IBA) россиянина Умара Кремлёва.
Четыре руководителя боксёрских федераций оспорили в CAS итоги выборов Кремлёва в IBA
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«Президент Федерации бокса Нидерландов Борис ван дер Фёрст, генеральный директор Федерации бокса США Майк Макэти, президент Федерации бокса Новой Зеландии Стив Хартли и президент Федерации бокса Швеции Пер-Аксель Шехольм через своих юристов подали совместное апелляционное заявление в CAS против временного подразделения по выдвижению кандидатур IBA», — сообщает ТАСС.

Уточняется, что кандидаты верят в продолжающийся судебный процесс. 

Кремлёв 14 мая был переизбран на пост президента IBA. Россиянин возглавил ассоциацию в 2020 году.

Ранее Министр спорта России Олег Матыцин обратился к Кремлёву после его переизбрания на пост президента IBA.

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