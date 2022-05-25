Четыре руководителя боксёрских федераций оспорили в CAS итоги выборов Кремлёва в IBA
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«Президент Федерации бокса Нидерландов Борис ван дер Фёрст, генеральный директор Федерации бокса США Майк Макэти, президент Федерации бокса Новой Зеландии Стив Хартли и президент Федерации бокса Швеции Пер-Аксель Шехольм через своих юристов подали совместное апелляционное заявление в CAS против временного подразделения по выдвижению кандидатур IBA», — сообщает ТАСС.
Уточняется, что кандидаты верят в продолжающийся судебный процесс.
Кремлёв 14 мая был переизбран на пост президента IBA. Россиянин возглавил ассоциацию в 2020 году.
Ранее Министр спорта России Олег Матыцин обратился к Кремлёву после его переизбрания на пост президента IBA.