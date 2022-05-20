Бах: итоги выборов президента IBA оспорены в CAS

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что результаты выборов главы Международной федерации бокса (IBA) оспорены в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Мы очень внимательно следим за ситуацией, которая касается IBA. Могу сказать, что мы недовольны тем, как прошли выборы, результат которых был оспорен в CAS. Это не то, что можно признать хорошим управлением», — цитирует Баха ТАСС.

Напомним, что Умар Кремлёв 14 мая был переизбран на пост президента федерации. Россиянин возглавил ассоциацию в 2020 году.

МОК рекомендовал международным спортивным организациям не допускать до соревнований атлетов из России и Белоруссии, в связи с чем IBA в марте запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под свой эгидой.

Ранее Бах рассказал, от чего зависит участие сборной России в Олимпийских играх 2024 года в Париже.