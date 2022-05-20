Бах: итоги выборов президента IBA оспорены в CAS
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«Мы очень внимательно следим за ситуацией, которая касается IBA. Могу сказать, что мы недовольны тем, как прошли выборы, результат которых был оспорен в CAS. Это не то, что можно признать хорошим управлением», — цитирует Баха ТАСС.
Напомним, что Умар Кремлёв 14 мая был переизбран на пост президента федерации. Россиянин возглавил ассоциацию в 2020 году.
МОК рекомендовал международным спортивным организациям не допускать до соревнований атлетов из России и Белоруссии, в связи с чем IBA в марте запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под свой эгидой.
Ранее Бах рассказал, от чего зависит участие сборной России в Олимпийских играх 2024 года в Париже.