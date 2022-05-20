В МОК сообщили, от чего зависит участие России в ОИ-2024 в Париже
- AFP
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«Мы рассматриваем текущее положение дел шаг за шагом. Дело за политическим миром, если ситуация изменится, мы предпримем соответствующие меры. Мониторим ситуацию, ведём обсуждения с атлетами, международными федерациями, следим за политическими изменениями», — цитирует главу МОК РИА Новости.
Напомним, МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.
Ранее Бах рассказал о взаимоотношениях с российским правительством после ситуации на Украине.