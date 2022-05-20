В МОК сообщили, от чего зависит участие России в ОИ-2024 в Париже

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, от чего зависит участие сборной России в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Мы рассматриваем текущее положение дел шаг за шагом. Дело за политическим миром, если ситуация изменится, мы предпримем соответствующие меры. Мониторим ситуацию, ведём обсуждения с атлетами, международными федерациями, следим за политическими изменениями», — цитирует главу МОК РИА Новости.

Напомним, МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее Бах рассказал о взаимоотношениях с российским правительством после ситуации на Украине.