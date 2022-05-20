Глава МОК: наши отношения с российским правительством сильно ухудшились

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о взаимоотношениях с российским правительством после ситуации на Украине.

«Дайте миру шанс», — сказал я на церемониях открытия и закрытия зимней Олимпиады в Пекине. Но оказалось, что мы можем только просить о том, чтобы олимпийское перемирие соблюдалось, так как наши отношения с российским правительством сильно ухудшились», — цитирует главу МОК РИА Новости.

Напомним, МОК попросил отлучать от соревнований российских спортсменов. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали его рекомендациям.

Ранее Бах рассказал, что санкции не должны распространяться на всех российских спортсменов и функционеров.