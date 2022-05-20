Президент МОК назвал главные причины отстранения российских спортсменов

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что санкции не должны распространяться на всех российских спортсменов и функционеров.
Президент МОК назвал главные причины отстранения российских спортсменов
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Metcalfe

«Санкции должны распространяться только на тех, кто ответственен за что-то, а не на всех российских членов олимпийского сообщества. Спецоперацию начали не российские спортсмены, не члены МОК от России. Представьте, тогда каждый спортсмен или функционер должен отвечать за все незаконные действия своих правительств», — цитирует главу МОК РИА Новости.

Вместе с тем он подчеркнул, что Россия грубо нарушила олимпийское перемирие. Эти действия «повлекли за собой ключевые для всего мира последствия».

Бах принимает участие в третьем заседании 139-й сессии МОК, которое проходит в Лозанне.

Напомним, МОК попросил отлучать от соревнований российских спортсменов. Подавляющее большинство международных спортивных федерацией последовали его рекомендациям.

Ранее Бах заявил, что МОК не подвергает санкциям только за то, что у спортсмена определённый паспорт.

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