Бах: МОК не подвергает санкциям только за то, что у спортсмена определённый паспорт

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах осудил введение санкций в отношении спортсменов по их гражданству.

«Наши действия находятся в канве действий других организаций. Никто не подвергает санкциям только за то, что у человека определённый паспорт», — цитирует Баха РИА Новости.

Вместе с тем он напомнил, что FINA (Международная федерация плавания) и FIG (Международная федерация гимнастики) подвергли санкциям российских спортсменов, которые поддержали спецоперацию на Украине.

«Мы должны иметь в виду, что в России есть закон, по которому подвергаются наказаниям те, кто выступает против спецоперации. Поэтому в нашем случае молчание может быть посланием», — пояснил он.

Бах принимает участие в третьем заседании 139-й сессии МОК, которое проходит в Лозанне.

Напомним, МОК попросил отлучать от соревнований российских спортсменов. Подавляющее большинство международных спортивных федерацией последовали его рекомендациям.

Ранее сообщалось, что российские телеканалы сохранили право транслировать Олимпийские игры в 2026 и 2028 годах.