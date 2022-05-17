Источник: Россия не лишалась прав на показ Олимпийских игр 2026 и 2028 годов

Российские телеканалы сохранили право транслировать Олимпийские игры в 2026 и 2028 годах.

«Всё это похоже на ахинею. Права на территории России пока действительно никому не переданы, они принадлежат МОК. Будет ли Россия допущена к тендеру, пока неизвестно, но никто наших заявок не отклонял, тендер просто перенесли», — сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник.

В сообщении также говорится, что заявление МОК от 24 февраля было неверно истолковано.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия не допущены к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр. Документы на тендер принимались до 25 апреля. Таким образом, если ситуация не изменится, в двух странах нельзя будет легально посмотреть трансляции Олимпиады.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в двух городах Италии, а 2028 года — в Лос-Анджелесе (США).

Ранее Ирина Винер-Усманова прокомментировала информацию о том, что России запрещён показ Олимпийских игр 2026 и 2028 годов.