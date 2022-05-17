Винер-Усманова: если нет России на Олимпиаде, тогда зачем нам это всё нужно

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала информацию о том, что России запрещён показ Олимпийских игр 2026 и 2028 годов.
Винер-Усманова: если нет России на Олимпиаде, тогда зачем нам это всё нужно
  • РИА Новости

«У меня такое же мнение, как у нашего президента. Если нет России на Олимпиаде, тогда зачем нам это всё нужно? Это касается всего, что связано с Олимпиадами, включая и их показ», — сказала Винер-Усманова в интервью «РБК-Спорт».

Россия и Белоруссия не допущены к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр. Документы на тендер принимались до 25 апреля. Таким образом, если ситуация не изменится, то в странах нельзя будет легально посмотреть трансляции Олимпиады.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в двух городах Италии, а 2028 года — в Лос-Анджелесе (США).

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что не удивлён недопуском России к тендеру Олимпиад 2026 и 2028 годов.

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