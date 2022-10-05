Российские боксёры будут выступать на международных турнирах под флагом страны
- РИА Новости
Российские и белорусские боксёры будут выступать на международных турнирах под флагом и с гимном страны, сообщает пресс-служба IBA.
Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее Умар Кремлёв призвал допустить россиян и белорусов до международных турниров.