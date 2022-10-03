Фиаско «Локомотива» и «Сочи», голы-шедевры «Спартака» и дубль Чалова: чем запомнился 11-й тур РПЛ

«Локомотив» и «Сочи» потерпели болезненные поражения, пропустив по четыре мяча от «Урала» и «Оренбурга». «Ахмат» одержал вторую победу за неделю под руководством Сергея Ташуева, продлив безвыигрышную серию «Динамо». Два точных удара Фёдора Чалова, пусть один из них и был записан как автогол, помогли ЦСКА взять верх над «Химками». А «Спартак» перевернул игру в Нижнем Новгороде благодаря двум шикарным действиям Квинси Промеса. Чем запомнился 11-й тур РПЛ — в материале RT.

Новые приоритеты «Оренбурга»

До недавнего времени «Оренбург» было принято считать командой, которая крайне неудачно играет с грандами, зато набирает очки в противостоянии с прямыми конкурентами и за счёт этого располагается в середине таблицы. Однако прошедшая неделя опровергла это утверждение. Сначала подопечные Марцела Лички в серии пенальти одолели «Динамо» в кубковой встрече, хотя к 82-й минуте уступали 0:2, а спустя несколько дней разгромили «Сочи» — 4:1.

Действующего серебряного призёра РПЛ не хватило даже на тайм. Но в этом целиком и полностью заслуга хозяев. Открыв счёт на третьей минуте, они раз за разом ловили вынужденного раскрываться соперника на контратаках и создавали опасные моменты у его ворот. «Оренбург» более чем в два раза превзошёл оппонента как по количеству ударов (19 против 9), так и по числу выстрелов в створ (11 против 4) и вполне мог отличиться больше четырёх раз.

Зачастую защитники южан вынуждены были нарушать правила в собственной штрафной, что привело к назначению двух пенальти. А защитник Мусса Сиссако незадолго до перерыва и вовсе отправился отдыхать досрочно, увидев перед собой красную карточку за «фол последней надежды» на Владимире Сычевом.

Оренбуржцы в целом демонстрируют достаточно яркий футбол и заслуженно занимают девятую позицию. Вернувшийся в элитный дивизион коллектив старается вступать в прессинг на чужой половине и при первой возможности организовывает опасные контрвыпады на скорости.

Неплохо смотрятся и отдельные исполнители, собранные в атакующей линии. Сычевой забил восемь мячей в 11 матчах во всех турнирах текущего сезона. Полностью пришлись ко двору новички-легионеры. Химми Марин, Габриэль Флорентин, Лукас Вера и Иван Башич набрали на четверых 12 очков по системе «гол + пас» (5 + 7).

Очередной конфуз «Локомотива»

Мало кто мог предположить, что после первой трети сезона РПЛ «Локомотив» будет располагаться ниже «Оренбурга» в турнирной таблице. Железнодорожники, ещё четыре года назад становившиеся чемпионами, отстают от новичка Премьер-лиги на шесть очков.

После удачного матча в Кубке России с «Химками» казалось, что москвичи придут в себя и обыграют другого аутсайдера, «Урал». Но в Черкизове их ждало очередное фиаско — 2:4.

Во многом ход противостояния предопределил провал в дебюте. Сначала хозяева позволили Алексею Каштанову открыть счёт, а затем судья Сергей Иванов, посмотрев повтор, показал прямую красную карточку Максиму Ненахову. К слову, данное удаление для «Локо» стало четвёртым в нынешнем розыгрыше национального первенства.

После этого на поле царили екатеринбуржцы. Они спокойно проводили одну опасную атаку за другой, легко проходя центр поля. Не помог даже выход на замену опорника Дмитрия Баринова вместо Антона Миранчука.

В итоге хозяева пропустили четыре мяча, а могли и больше, если бы не сейвы Даниила Худякова и невезение гостей: в двух эпизодах подопечных Йозефа Циннбауэра от гола спасала перекладина. Лишь в компенсированное арбитром время им удалось сократить отставание благодаря точным ударам Баринова и Ивана Игнатьева и уйти от разгрома.

Едва ли это сильно утешило болельщиков: ведь «Локомотив» после 11 туров имеет в своём активе лишь девять очков и располагается в зоне стыков. А поражение от «Урала» стало для него четвёртым подряд. При этом руководство клуба, по информации СМИ, продолжает поддерживать тренера и не собирается отправлять его в отставку.

Резвый старт Ташуева в «Ахмате»

Не лучшим образом осенью складываются дела и у другого столичного коллектива — «Динамо». Начиная с 27 августа, бело-голубые провели восемь матчей в разных турнирах и одержали в них всего две победы, а в чемпионате и вовсе проиграли трижды подряд.

Очередная осечка состоялась в выездном противостоянии с «Ахматом». Применительно к грозненцам пока полностью работает известное правило, согласно которому смена тренера помогает встряхнуть футболистов на коротком отрезке.

Отставка Андрея Талалаева вызвала большие вопросы, ведь он успешно трудился с командой на протяжении нескольких лет. И пусть текущий сезон южане начали не лучшим образом, о провале речи не шло, они барражировали в середине таблицы.

Сергею Ташуеву удалось перезагрузить футболистов и они в течение четырёх дней одержали две победы. Сначала в Кубке России они оказались сильнее «Ростова», забив три мяча в концовке, а теперь взяли верх над «Динамо».

Болельщикам, наверняка, особенно приятно, что главным героем в составе команды стал местный воспитанник Лечи Садулаев. 21-летнего уроженца Центароя давно аккуратно подпускали к стартовому составу, а в нынешнем сезоне он превратился в основного исполнителя.

Встреча с москвичами — для него пока лучшая в карьере. Полузащитник сначала отметился результативной передачей с углового, а незадолго до перерыва нанёс точный удар в дальний угол. Но серьёзной ложкой дёгтя стало удаление по истечении часа матча за вторую жёлтую карточку. К счастью для Садулаева, в меньшинстве партнёры удержали устраивающий их счёт, хотя в добавленное время позволили сопернику сократить отставание — 2:1.

Несгибаемый характер «Спартака»

Крайне непростой выездной матч провёл и «Спартак». Красно-белым было сложно собраться после разгромной победы над «Зенитом» и взять верх над «Пари Нижним Новгородом». К тому же подопечные Михаила Галактионова регулярно отбирают очки у грандов и уже огорчили «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА.

Едва не попал в этот список ещё один столичный коллектив. Гости хотя и владели подавляющим преимуществом, пропустили на 37-й минуте, позволив хозяевам провести редкую позиционную атаку. Это не могло не вызвать у болельщиков тревогу, если вспомнить о том, как команда регулярно теряла необязательные очки в предыдущие годы.

Однако при Гильермо Абаскале «Спартак» научился дожимать уступающих в классе оппонентов. И как и в Воронеже в конце августа, после перерыва он добился волевой победы.

Решающую роль в успехе сыграли легионеры. Шамар Николсон, вновь попавший в стартовый состав, сравнял счёт ударом слёта, воспользовавшись изящной скидкой пяткой Квинси Промеса после парашюта Антона Зиньковского. Для ямайца данный гол стал первым в составе москвичей с мая.

А на 75-й минуте голландец издевательски реализовал пенальти ударом паненкой. Это позволило ему выйти на чистое первое место как в гонке бомбардиров РПЛ (9), так и в списке лучших по системе «гол + пас» (13). Также вингер сделал ещё один шаг по направлению к рубежу в 100 голов за «Спартак». В настоящий момент в активе иностранца 93 и он идёт на седьмой позиции в истории клуба — выше сплошь легенды.

Незафиксированный дубль Чалова

Более чем успешным получается нынешний сезон и для Фёдора Чалова. С приходом в ЦСКА Владимира Федотова он почувствовал уверенность в своих силах, полностью вписался в тактический рисунок специалиста и снова начал регулярно забивать.

А потому полностью заслуженным оказался вызов в сборную России на товарищеский матч с Киргизией. Однако поездка в Бишкек едва ли оставила положительные эмоции у футболиста, ведь он стал одним из двух полевых наряду с защитником Станиславом Магкеевым, кто не получил ни минуты времени.

Складывается впечатление, это лишь дополнительно разозлило и мотивировало форварда. Вернувшись из расположения национальной команды, он, выйдя на замену в кубковом противостоянии с «Сочи», забил победный мяч.

А спустя несколько дней Фёдор стал главным героем матча РПЛ с «Химками». На 13-й минуте он открыл счёт, но официальный сайт лиги зафиксировал автогол Брайана Идову, который пытался выбить снаряд с линии и подправил его в сетку.

Незадолго до перерыва нападающий отличился уже самостоятельно, оказавшись первым на добивании. Таким образом, Чалов в гонке бомбардиров турнира уступает только Малкому (7), Кристиану Нобоа (8), Эдуарду Сперцяну (8) и Квинси Промесу (9). А с учётом результативного удара в Кубке в его активе значатся семь мячей — столько же, сколько по итогам прошлого сезона.