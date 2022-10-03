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Джикия назвал важной победу над «Пари НН»

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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал волевую победу над «Пари НН» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

«Проигрывали, потом собрались, забили два мяча и выиграли. Важные три очка, идём дальше. Немного ускорили игру. Знали, что найдём свои моменты, и нашли их», — цитирует Джикию «Матч ТВ».

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

В составе красно-белых мячи забили Шамар Николсон (66-я минута), Квинси Промес (75-я). У хозяев поля отличился Мамаду Майга (37-я минута).

«Спартак» (22 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Пари НН» (12 очков) располагается на десятой строчке.

Ранее Гильермо Абаскаль заявил, что пропущенный мяч добавил «Спартаку» веры в свои силы.





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