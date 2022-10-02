Абаскаль — о победе над «Пари НН»: пропущенный мяч добавил «Спартаку» веры в свои силы

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал волевую победу над «Пари НН» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

«Мы одержали важнейшую и долгожданную победу, это важно в психологическом плане. Надо отдать должное тренеру соперника, они были организованными. Порой нам не хватало скорости, а пропущенный мяч добавил веры в наши силы», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

По его словам, в первом тайме красно-белые доминировали, владели преимуществом, но пропустили необязательный гол.

«Надеюсь, больше таких мячей в наши ворота залетать не будет», — добавил испанский специалист.

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

В составе красно-белых мячи забили Шамар Николсон (66-я минута), Квинси Промес (75-я). У хозяев поля отличился Мамаду Майга (37-я минута).

«Спартак» (22 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Пари НН» (12 очков) располагается на десятой строчке.

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