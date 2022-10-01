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СЭ: Циннбауэра не уволят из «Локомотива» после поражения от «Урала»

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В московском «Локомотиве» рассказали о сотрудничестве с немецким тренером Йозефом Циннбауэром.
СЭ: Циннбауэра не уволят из «Локомотива» после поражения от «Урала»
  • РИА Новости

52-летнего немецкого специалиста не уволят с поста главного тренера столичного клуба после поражения от «Урала» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу, сообщает «Спорт-Экспресс».

Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» уступили «Уралу» со счётом 2:4.

«Локомотив» (девять очков) занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» (семь очков) расположился на 15-й позиции.

Циннбауэр возглавил «Локомотив» 30 июня.

Ранее Циннбауэр заявил, что чувствует поддержку со стороны футболистов.

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