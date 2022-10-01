СЭ: Циннбауэра не уволят из «Локомотива» после поражения от «Урала»
- РИА Новости
52-летнего немецкого специалиста не уволят с поста главного тренера столичного клуба после поражения от «Урала» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу, сообщает «Спорт-Экспресс».
Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» уступили «Уралу» со счётом 2:4.
«Локомотив» (девять очков) занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» (семь очков) расположился на 15-й позиции.
Циннбауэр возглавил «Локомотив» 30 июня.
Ранее Циннбауэр заявил, что чувствует поддержку со стороны футболистов.