Циннбауэр — о возможном увольнении: я чувствую поддержку со стороны футболистов

Главный тренер столичного «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал результат матча 11-го тура чемпионата России по футболу с екатеринбургским «Уралом».

«Ощущаете ли вы доверие от руководства? К сожалению, не могу сказать за других. Но я чувствую поддержку со стороны игроков. Они плотно стоят за меня. Команда показала, как могла играть в концовке», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

При этом Циннбауэр предположил, что, возможно, его подопечные расслабились после крупной победы над «Химками» (5:0).

«Но я предупреждал об этом игроков. Говорил, что «Урал» — серьёзный соперник», — добавил тренер.

Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» уступили «Уралу» со счётом 2:4.

В составе «Урала» мячи забили Алексей Каштанов (7-я минута), Александр Юшин (41-я), Лазар Ранджелович (62-я), Даниэль Мишкич (65-я). У «Локо» отличились Дмитрий Баринов (92-я минута) и Иван Игнатов (93-я).

«Локомотив» (девять очков) занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» (семь очков) располагается на 15-й позиции.

Ранее сообщалось, что ЦСКА на выезде переиграл «Химки» в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).