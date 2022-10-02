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Ташуев: «Ахмат» в матче с «Динамо» выполнил тренерские установки

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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал итоги матча 11-го тура чемпионата России по футболу с «Динамо».

«Команда выполнила то, что мы хотели. А мы хотим выигрывать, забивать больше голов. К сожалению, во втором тайме эмоции у Садулаева перехлестнули. Допустил по неосторожности фол. После удаления нам стало, конечно, сложнее. Но держали удар, много оборонялись», — цитирует Ташуева пресс-служба «Ахмата».

«Динамо» на выезде потерпело поражение от «Ахмата» (1:2). В составе команды из Чечни мячи забили Антон Швец (22-я минута), Лечи Садулаев (43-я). В столичном клубе отличился Ярослав Гладышев (94-я минута).

«Ахмат» (17 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице. «Динамо» (16 очков) располагается на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что гол Далера Кузяева принёс «Зениту» победу над «Ростовом».



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