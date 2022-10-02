Йоканович — о поражении от «Ахмата»: мы проснулись слишком поздно

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о поражении в матче 11-го тура чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом».

«В целом «Ахмат» провёл более цельную игру. В первые 45 минут они были быстрее, лучше действовали в единоборствах. Во второй половине мы пытались перевернуть игру, создавали моменты, но этого было недостаточно, чтобы заработать сегодня очки. Всё же мы проснулись слишком поздно», — цитирует Йокановича «Спорт-Экспресс».

Сербский специалист напомнил, что коллектив «Динамо» находится на стадии строительства.

«У нас новая команда, много молодых футболистов, так что нам нужно продолжать усердно работать и улучшать свою игру», — добавил Йоканович.

«Динамо» на выезде потерпело поражение от «Ахмата» (1:2). В составе команды из Чечни мячи забили Антон Швец (22-я минута), Лечи Садулаев (43-я). В столичном клубе отличился Ярослав Гладышев (94-я).

«Ахмат» (17 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице. «Динамо» (16) располагается на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что гол Далера Кузяева принёс «Зениту» победу над «Ростовом».











