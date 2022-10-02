Промес — о волевой победе над «Пари НН»: мы следовали нашему плану

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес рассказал, за счёт чего удалось одержать волевую победу над «Пари НН» в 11-м туре чемпионата России по футболу.

«Соперник хорошо оборонялся, но мы следовали нашему плану, после первого тайма мы стали играть хорошо. Вспомнил ли свой пенальти в прошлом сезоне, когда попал себе в ногу? Да, конечно, мы шутили на эту тему, вспоминали. Но сегодня совсем другая история», — цитирует Промеса «Матч ТВ».

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

В составе красно-белых мячи забили Шамар Николсон (66-я минута), Квинси Промес (75-я). У хозяев поля отличился Мамаду Майга (37-я минута).

«Спартак» (22 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Пари НН» (12 очков) располагается на десятой строчке.

Ранее Гильермо Абаскаль заявил, что пропущенный мяч добавил «Спартаку» веры в свои силы.