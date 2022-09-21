«Предвзятое судейство заставило уйти из любительского бокса»: Абрамов — о дебюте в кулачных боях и поединке Усик — Фьюри

Экс-чемпион молодёжного ЧЕ по боксу Иван Абрамов признался, что завершить карьеру в любительском спорте и перейти в кулачные бои его заставили несправедливые решения жюри. В интервью RT он подчеркнул, что боец может пережить, если его засуживают один-два раза, но если это происходит на регулярной основе, то руки сами опускаются. Спортсмен также рассказал о дебюте в промоушене Top Dog, поделился мнением об отстранении российских атлетов от международных соревнований и ответил, считает ли Александра Усика сильнейшим боксёром вне зависимости от весовых категорий.

— 24 сентября вы проведёте дебютный поединок в кулачных боях на турнире Top Dog FC 16. Что испытываете перед началом фактически нового этапа в карьере?

— Пока сложно сказать. Эмоции зашкаливают. Поскорее бы подраться и узнать для самого себя, что это такое — бои на голых кулаках.

— Вашим соперником станет Давит Оганнисян — опытный боксёр, имеющий за плечами 16 профессиональных боёв. Успели изучить его?

— Конечно, как только узнал имя будущего противника, сразу ознакомился с его выступлениями. Не буду спорить, что Давит — опытный боец. Опасный ли — здесь можно спорить. Всё-таки он проиграл 11 раз. Согласитесь, это не очень хорошо.

— Соперник вас не впечатлил?

— Нет. Мне кажется, в плане бокса я умнее. Возможно, в «физике» он превосходит меня, но в кулачных поединках каждый удар может стать решающим.

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— Как происходил процесс выбора соперника? Вам предлагали какие-то варианты или матчмейкеры изначально хотели свести вас именно с Давитом?

— Мой менеджер Альберт Кармазян назвал мне имя потенциального оппонента. Как понимаю, предлагали только его. Я сразу согласился.

— Дебют в кулачных боях — и сразу с выходцем из бокса. Нет впечатления, как будто никуда не уходили?

— Есть такое. Но мне изначально задрали планку: мастер спорта международного класса, победитель молодёжного чемпионата Европы. Как понимаю, снижать её нельзя, можно только поднимать.

— Планку задрали, но при этом ваша схватка пройдёт в рамках предварительного карда. Нет сожаления по этому поводу?

— Нет, просто на турнире собрано много сильных, опытных бойцов. В этом виде спорта мне ещё далеко до них. Будем расти.

— Вы уже столкнулись с проблемой судейства в кулачных боях. На Top Dog Prospect ваш поединок с Вячеславом Мирзаевым завершился вничью, хотя вы не согласились с вердиктом. До сих пор считаете, что победили тогда?

— Думаю, это ошибка. Скорее не судейская, а букмекерская.

— Поясните.

— Изначально на меня был большой коэффициент, я считался андердогом в этом противостоянии. Но по ходу боя взял инициативу в свои руки, из-за чего прогнозы букмекеров стали меняться в противоположную сторону. Быть может, поединок было решено свести вничью, чтобы контора не понесла серьёзных убытков. Подчеркну, это только моё мнение. Официального подтверждения на этот счёт у меня нет.

— Допустим, это действительно так. Но где гарантия, что букмекеры таким же образом не повлияют на решение судей и во время вашей схватки с Оганнисяном?

— Конечно, это не может не беспокоить. Но что тут поделаешь? Нужно выигрывать увереннее, чтобы вопросов не осталось ни у судей, ни у лиги.

— В боксе сталкивались с такой же несправедливостью?

— Более того, именно нечестное и предвзятое судейство заставило меня уйти из любительского бокса. Вроде выигрываешь поединок, а победу отдают противнику. За долгие годы всё это надоело, поэтому решил завязать с этим видом спорта.

Хорошо, что есть альтернатива. Промоушены, представляющие отличные возможности проявить себя. Сейчас спорные вердикты жюри уже не оказывают на меня такого влияния, как раньше. Выработался своего рода иммунитет. Конечно, всегда думаешь: «А может я дал повод усомниться в себе, своём успехе?» Но не думаю, что я сделал недостаточно в той битве с Мирзаевым.

— Какое поражение в любительской карьере вы считаете наиболее спорным?

— Их несколько. На чемпионате Приволжского федерального округа (ПФО), где мне не отдали победу в финале, хотя я уверенно взял верх. А также на двух последних для меня чемпионатах России — в 2020 и 2021 годах. Два года подряд уступал Расулу Салиеву. Возможно, в Оренбурге проявил себя не лучшим образом, но в Кемерове забрал с первого раунда по третий и всё равно потерпел поражение.

— Спорные судейские решения — довольно частое явление в боксе. На той же Олимпиаде в Токио было достаточно скандалов из-за неоднозначных вердиктов. На ваш взгляд, не стоит ли вернуться к старой системе, когда победитель определялся по числу точных попаданий?

— На тренировках мы в основном работаем над движением, нанесением точных ударов. Мне всегда наставник говорил: «Покажи красоту бокса». Я был выращен по таким лекалам. Судьям же больше нравится, когда спортсмен тупо идёт вперёд, бьёт по защите, по затылку. Они смотрят на это и думают, что раз он активен, значит и вставать надо на его сторону. Но они не смотрят на качество, чистоту попаданий, не обращают внимания на передвижения.

— В 2014 году вы победили на молодёжном чемпионате Европы в Загребе, а в профессионалах дебютировали лишь спустя семь лет. Почему?

— Спустя год после выступления в Хорватии перешёл во взрослый бокс. В 2015-м дебютировал на чемпионате России, завоевал бронзовую медаль в категории до 49 кг. Постепенно влился в национальную команду, стал ездить на сборы. На тот момент нельзя было совмещать карьеру в любителях и профессионалах. Да и не было особого желания. Все отговаривали. Отмечали, что дивизион маленький, в нём долго не задерживаются, век его представителей короток.

— Наверное, задержка с переходом в профессионалы была обусловлена ещё и желанием выступить на Олимпийских играх.

— Конечно, была поставлена цель отобраться на соревнования в Токио. Но что-то не пошло. В определённый момент надломился психологически и всё.

— Сейчас существует вероятность, что бокс не будет включён в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. Как отреагировали на это?

— Сейчас есть риск того, что российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях в ближайшие годы. Скорее это меня серьёзно огорчило. Что касается Олимпиады, до неё ещё достаточно времени. Всё может поменяться.

— Вы сказали, что переход в кулачные бои был спровоцирован проблемами судейства в боксе. Но ведь наверняка были и другие причины? Сейчас этот вид единоборств очень популярен, свои силы в нём пробуют как известные боксёры, так и бойцы MMA.

— Если быть откровенным, медийный и финансовый аспекты также сыграли важную роль. У меня жена, двое детей, нужно кормить семью. В любительском боксе мне не дают такой возможности.

— Неужели в профессионалах за выступления платят меньше, чем в кулачке?

— Нет, но там необходимо искать людей, которые будут тебя продвигать, а с этим всё проблематично. Особенно, если ты не добился каких-то весомых результатов во взрослом боксе. На титулованных спортсменов есть спрос. В противном случае приходится всё начинать заново, биться в небольших промоушенах с не самыми сильными соперниками. И процесс восхождения на вершину может быть довольно долгим.

— Ваш дебют в профессионалах состоялся в октябре 2021-го и лишь в конце августа 2022-го вы дебютировали на Top Dog Prospect. В какой момент поняли, что лучше двигаться в сторону кулачных боёв?

— После поединка с Алексеем Хановым поговорил с тренером, начали искать варианты развития карьеры. Но не было особых мыслей на тему того, куда можно было податься, с кем переговорить. Да и стремления тоже не было — не могу точно сказать, почему. В марте выступил на соревнованиях ПФО, занял второе место, а после этого ещё раз переговорил с наставником, сказал: «Хватит, больше не хочу». То поражение меня очень сильно задело. Ладно, засудили тебя один-два раза, но если это происходит в пятый-шестой — руки сами опускаются.

После этого взял паузу на полгода, посоветовался с супругой. Пришли к выводу, что надо продолжать развиваться в спорте. Не зря же проделал весь этот путь. Затем пообщался с одним бойцом Hardcore Fighting, а он уже свёл меня с Альбертом, который сейчас является моим менеджером.

— Для вас переход в кулачные бои означает завершение карьеры в боксе?

— Я завязал именно с любительским боксом. Менеджер уже ведёт переговоры с руководством Top Dog на тему возможности совмещать выступления в кулачке и профессионалах. По его словам, матчмейкеры не возражают. Поэтому планы развиваться в этом направлении по-прежнему есть.

— Вы сказали, что сделать выбор в пользу голых кулаков вам фактически помог боец Hardcore FC. Тогда почему вы решили прокладывать свой путь в Top Dog?

— Всё дело в весовой категории. Насколько знаю, в Hardcore FC схватки проходят минимум в дивизионе до 66 кг. Для меня это великовато. Обычно вешу около 58. Но по сути разницы нет. Что там кулаки, что здесь. Кроме того, в Top Dog более олдскульная обстановка. Энергетика и атмосфера мне очень нравятся.

Не буду скрывать, когда бился в профессионалах, кайфовал от всего, что происходило вокруг. Но когда дрался на Top Dog Prospect, впечатления были ещё более сильными. Атмосфера буквально заряжала меня. Поэтому очень интересно, что же будет на номерном турнире.

— Помимо прочего Hardcore FC известен своими пресс-конференциями, изобилующими потасовками и треш-током. Такие моменты вас привлекают или скорее отталкивают?

— Когда начали вести переговоры с Кармазяном, он сказал: «Если хочешь быть звездой, надо газовать». Ответил, что я не такой человек. Для меня это слишком. Я воспитан иначе, не могу оскорблять человека ради раскрутки боя, денег. Мне кажется, это ценится больше, чем хайпожорство и треш-ток.

— Кармазян — известный специалист в индустрии кулачных боёв, а особую популярность приобрёл после нашумевшего конфликта со своим бывшим подопечным Максом Топором, с которым он подрался в раздевалке. Как считаете, тренер имеет право таким образом выражать несогласие с действиями бойца?

— Как я понял, там было недопонимание с обеих сторон. Когда спортсмен проигрывает, он находится на эмоциях. То же самое касается и тренера. Думаю, это и стало причиной перепалки. Один начал активно что-то выговаривать, второй — пререкаться. В итоге, возник конфликт.

— У вас были случаи, когда тренер был слишком недоволен вашим выступлением и что-то объяснял на повышенных тонах?

— Да (смеётся). Особенно запомнился один случай. Это было ещё перед молодёжным чемпионатом Европы 2014 года. Тогда выступал на международном турнире в Сербии. В полуфинале встретился с американцем и уступил, при этом неукоснительно выполнял установку своего угла. После поединка вышел на эмоциях, расстроенный поражением. Тренер начал мне что-то выговаривать, а я развернулся и послал его. Он разозлился, говорит, чтобы я тебя больше в сборной не видел.

— Что было дальше?

— Когда немного остыл, подошёл и извинился. Объяснил, что сказал это сгоряча. И после этого у нас с ним установились отличные отношения. Если пересекаемся на соревнованиях, то очень хорошо общаемся. Возможно, эта ситуация сблизила.

— Вы готовы к тому, что после каждого поединка в Top Dog солидная часть гонорара будет уходить на лечение? По словам кикбоксёра Владислава Туйнова, после турнира ему приходится тратить около 80 тыс. рублей?

— Думал об этом. Близкие до сих пор говорят, зачем тебе это надо, подумай о здоровье. Но в плане кулаков мне уже нечего терять. Да, могу неудачно ударить, что-то сломать, но это случалось и во время боксёрских поединков. Ничего, вылечим. Кстати, наблюдал за выступлением представителей своей весовой категории на предыдущем турнире Top Dog. И после боя у них на лице не было даже покраснений. Понял, что наш дивизион не такой страшный и опасный, в нём не так легко нанести друг другу серьёзный ущерб.

Другое дело, когда бьются в более тяжёлых весах. Тот же Туйнов или мой земляк Наим Давудов. Они могут и очень сильно разбить кулаки, и лицо серьёзно повредить. Там могут быть травмы, после которых приходится долго восстанавливаться.

— Насколько серьёзно вам пришлось корректировать технику ради выступлений на голых кулаках?

— Проделываем определённую работу. В боксе мы тренируемся в перчатках массой 10—12 унций, у которых подушка составляет около десяти сантиметров. Здесь её нет. Когда дрался на Top Dog Prospect понял, что эта дистанция действительно имеет значение. У меня ощущение, что мне будет удобнее биться на голых кулаках.

— Почему?

— Всё в этих десяти дополнительных сантиметрах. Ты вроде бы видишь удар, делаешь уклон, шаг назад или нырок, а перчатка всё равно касается тебя. Судьи видят это и отдают очко сопернику. Здесь же будет проще избегать попаданий.

— Вряд ли переход в кулачные бои убил в вас интерес к профессиональному боксу. Наверное, одним из самых обсуждаемых сейчас является возможный поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Кого вы видите фаворитом?

— С радостью посмотрел бы этот бой. Он будет очень интересным. Усик накатывает с каждым раундом, Фьюри же оказывает давление с самого начала. Кроме того, у Александра очень большая любительская школа, вагон опыта, Тайсон же очень неудобный, корявый. Не могу сказать, у кого из них больше шансов на победу. Но буду болеть за украинца.

— Усика можно назвать лучшим боксёром вне зависимости от весовых категорий?

— Сейчас очень много классных ребят, например, тот же Джордж Камбосос — младший, который в прошлом году победил Теофимо Лопеса и забрал все пояса в лёгком весе. Пусть потом и уступил Девину Хейни.

— Кого бы вы назвали сильнейшим?

— Всегда симпатизировал Василию Ломаченко. В какой бы кондиции он ни был, всегда демонстрирует яркий бокс. У всех случаются травмы, поражения. Важно, как ты проходишь через это. Надеюсь, ему удастся вернуться и забрать утраченные титулы.