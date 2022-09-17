Бакши: в 2022 году точно проведу ещё один бой

Призёр Олимпийских игр по боксу россиянин Глеб Бакши рассказал о ближайших планах.

«Я хочу быть активным. Я совсем недавно дебютировал. В этом году мы на 100% ещё проведём бой. Оппозиция будет лучше. А кто, где — вопросы не ко мне. Но пусть приходят, предлагают, говорят сколько — и погнали», — цитирует Бакши «Матч ТВ».

Бакши оказался сильнее белоруса Виктора Мурашкина на турнире Wild Boxing в Москве. Россиянин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

На счету 26-летнего спортсмена две победы в двух поединках на профессиональном ринге.

Бакши завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио в весовой категории до 75 кг. Он также является чемпионом мира.

Ранее Нурмагомедов высказался о возможной смене весовой категории Махачевым.